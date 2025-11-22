Україна підтвердила повернення 31 громадянина з Білорусі: що відомо

В Україні підтвердили повернення з Білорусі 31 українців: що відомо / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Доповнено додатковими матеріалами

З Білорусії до України сьогодні, 22 листопада 2025 року, повернули 31 цивільну особу. Вони утримувалися на території сусідньої країни.

Про це повідомили у Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими.

У пресслужбі штабу наголошують, що це не обмін, а повернення. За їхніми даними, серед повернених громадян — жінки та чоловіки, які були затримані на території Білорусі та засуджені до різних термінів ув’язнення — від 2 до 11 років. Наймолодшій звільненій українці — 18 років, найстаршому громадянину — 58 років. Серед звільнених цивільних є особи, хворі на тяжкі хвороби, зокрема на онкологію.

Усі визволені українці отримають усю необхідну медичну допомогу та реабілітацію. Координаційний штаб продовжує роботу над поверненням усіх утримуваних громадян.

«Висловлюємо вдячність Сполученим Штатам Америки та президенту Дональду Трампу за плідну роботу з повернення цивільних та військових українців з території Білорусі та РФ», — зазначили у штабі.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував 31 громадянина України.

Як заначила його прессекретарка Наталія Ейсмонт, у рамках досягнутих домовленостей між президентом США Дональдом Трампом та президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком, на прохання української сторони та з метою створення умов для врегулювання збройного конфлікту в сусідній державі, керуючись принципами гуманізму та як жест доброї волі, президент помилував 31 громадянина України, який скоїв кримінальні злочини на території нашої країни.