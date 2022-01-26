В Україні підвищили мінімальний розмір аліментів: на яку суму можуть розраховувати діти

В Україні підвищили мінімальний розмір аліментів: на яку суму можуть розраховувати діти

Аліменти в Україні тепер будуть виплачуватися по-новому.

Верховна Рада 26 січня ухвалила закон, який передбачає збільшення мінімального розміру аліментів в Україні.

За ухвалення законопроєкту №3881 проголосували 299 депутатів, про це стало відомо з трансляції Ради.

Відтепер сукупний розмір аліментів, які стягуються на дитину з її матері чи батька, має становити 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Раніше це було 30%.

"Ухвалення проєкту Закону дозволить підвищити правові гарантії належної реалізації права на утримання дітей, які потребують матеріальної допомоги з боку платника аліментів, а саме повнолітньої працездатної особи, яка має необхідні для аліментування кошти", - сказано у пояснювальній записці.

Також читайте Одеситку змусили сплатити майже пів мільйона гривень аліментів

Крім того, ухвалений законопроєкт визначає мінімальний рекомендований розмір таких аліментів на рівні одного прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку. Також документ закріплює розмір тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів на рівні 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Для того, щоб сім'я отримувала аліменти з держбюджету, є низка умов:

місце проживання чи перебування батьків невідоме;

вони ухиляються від сплати аліментів;

не мають можливості утримувати дитину.

Що стосується стягнення з іншого члена сім'ї, то сукупний розмір аліментів відтепер становить розмір прожиткового мінімуму для дитини. Призначає його суд, розглянувши дохід платника. Мінімальні місячні виплати станом на зараз будуть такими:

для дітей до 6 років – 2 100 гривень,

для дітей від 6 до 18 років – 2 618 гривень.

Слід зауважити, що від 1 липня 2022 року прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років зросте до 2201 грн, а від 1 грудня - до 2272 грн.

Від 1 липня 2022 року прожитковий мінімум для дітей віком від 6 до 18 років, очікується, що зросте до 2744 грн, а від 1 грудня - до 2833 грн.

Нагадаємо, в Сумській області мати через суд змусила дочку допомагати їй грошима.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.