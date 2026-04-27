В Україні пішов сніг: посипало в Києві, Харкові, Полтаві та інших містах (фото, відео)

Наприкінці квітня в Україні пішов сніг / © Unsplash

Реклама

В Україні наприкінці квітня пішов сніг. Він посипав у Харкові, Дніпрі, Полтаві та Києві. Також сніг і сильний мороз зафіксували на горі Піп Іван. Усе це стало наслідком негоди, яка розпочалася у неділю, 26 квітня. До України прийшло суттєве похолодання, низькі температури, дощі та буревії.

Про сніг у містах України повідомляють місцеві пабліки.

У Харкові пішов сніг: аномальна погода 27 квітня

27 квітня у Харкові пішов сніг. Фото та відео публікують жителі міста з різних районів. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в місті та області досі усувають наслідки негоди.

Реклама

«Усуваємо наслідки негоди, внаслідок якої сталося майже повне знеструмлення Харкова та частини області. Наші енергетики оперативно ліквідують аварії. Наразі близько 12,5 тисячі абонентів залишаються без електропостачання — переважно через пошкодження ліній електропередач», — каже він.

У Харківській області очікується суттєве похолодання. Уночі 28–30 квітня прогнозують заморозки: в області — до −3°, у Харкові — до −2°. Людей закликають заздалегідь підготуватися до низьких температур.

Сніг у Дніпрі сьогодні

27 квітня сніг пішов і в Дніпрі. Про це також повідомляють місцеві пабліки та медіа. Користувачі діляться фото й відео, як у місті почало сніжити.

Сніг зафіксували в самому Дніпрі, Кам’янському та Самарі. В деяких містах він був короткочасним. Подекуди сніговий покрив встиг утворити видимий шар, однак розтанув за кілька хвилин.

Реклама

Синоптики попередили про похолодання на 27–30 квітня.

Сніг у Дніпрі 27 квітня / Відео: соцмережі

У Полтаві пішов сніг

Останні дні квітня у Полтаві проходять також із заморозками. В Полтавському обласному центрі гідрометеорології повідомили, що на початку тижня зберігатиметься холодна та нетипова для сезону погода.

«Очікується нестійка погода з періодичними опадами, посиленням вітру та заморозками на поверхні ґрунту і місцями в повітрі», — написали в обласному центрі гідрометеорології.

28 квітня в Полтаві та області очікують хмарної погоди з невеликими проясненнями та дощами. В місті вночі будуть заморозки на ґрунті.

Реклама

У Полтаві та області оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий. Є попередження про стихійні метеорологічні явища.

Сніг у Києві 27 квітня

У Києві 27 квітня також зафіксували сніг. Він одразу тане і не затримується. Синоптики прогнозують сильний вітер до кінця дня. Опадів не прогнозується.

Сніг у Києві 27 квітня / Відео: соцмережі

До кінця дня у Києві триматиметься +8…+10 градусів тепла. Уночі стовпчики термометрів опустяться до +2…+4 градуси.

В Укргідрометцентрі прогнозують для Києва та Київщини нічні заморозки 28 квітня на поверхні ґрунту 0–2°.

Реклама

«Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по території Київщини і міста Києва», — пишуть в Укргідрометцентрі.

Заморозки можуть нашкодити квітучим деревам.

Негода в Україні: останні новини

Нагадаємо, 26 квітня до України прийшла негода. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності, попередивши про загрозу пошкодження ліній електропередач та аварійні ситуації. У багатьох областях відомо про обрив ліній електропередач, падіння дерев і знеструмлення.

Через сильну негоду 26 квітня в Україні загинуло двоє людей, ще двоє зазнали тяжких травм. У Черкасах дерево впало на квадроцикл — загинула людина. Ще один чоловік загинув на Закарпатті внаслідок падіння дерева.