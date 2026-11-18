Пенсіонери / © Freepik

Реклама

В Україні після 60 років працює лише кожна третя людина, тоді як у країнах Євросоюзу — понад половина. Дослідники з'ясували, чому українці старшого віку припиняють працювати та що могло б змінити ситуацію.

Про це йдеться в дослідженні «Срібна економіка України: потенціал покоління 50+», проведеному Українським центром соціальних реформ за підтримки Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України.

Реклама

За результатами дослідження, серед українців віком 60–64 роки працюють лише 34%, тоді як у ЄС — 55%. Різниця помітна й серед молодших працівників: у віковій групі 50–54 роки в Україні зайняті 70% людей, а в Євросоюзі — 83%.

Реклама

Серед головних причин раннього виходу з ринку праці аналітики називають проблеми зі здоров'ям, вікові стереотипи, невпевненість у можливості знайти роботу та недостатню підтримку з боку держави.

Водночас низький рівень безробіття серед українців старшого віку не означає, що більшість із них працевлаштована.

«65,1% людей цієї вікової групи економічно неактивні, тобто не працюють і не шукають роботу», — зазначають дослідники.

Ба більше, 77% економічно неактивних людей не намагалися знайти нову роботу після звільнення або втрати попереднього місця праці.

Реклама

Серед економічно активного населення віком 50–74 роки частка безробітних становить лише 4,5%.

За яких умов українці готові працювати після пенсії

Попри це, 43% опитаних не виключають можливості продовжувати працювати після досягнення пенсійного віку. Однак для цього їм потрібні комфортніші умови.

Зокрема, респонденти назвали:

57% — гнучкий графік або часткову зайнятість;

49% — однакову оплату за однакову роботу незалежно від віку;

40% — стабільну та зрозумілу зарплату;

40% — дружню атмосферу в колективі;

31% — пристосування робочого місця до фізичних можливостей.

Від держави 48% опитаних очікують безкоштовних медичних обстежень і програм підтримки здоров'я. Ще 24% хотіли б отримувати додаткові стимули за продовження роботи, 17% — безкоштовне навчання, 16% — компенсацію проїзду, а 11% — допомогу у відкритті власної справи.

Реклама

Половина українців не знає про важливе право пенсіонерів

Дослідники також виявили недостатню поінформованість людей старшого віку про можливості працевлаштування.

Зокрема, 51% опитаних не знають, що в Україні можна одночасно працювати та отримувати пенсію.

Загалом у дослідженні взяли участь 3461 українець віком 50–74 роки та 120 роботодавців із різних галузей економіки.

Пенсії в Україні 2026 року: доплати та важливі зміни

Нагадаємо, 2026 року українські пенсіонери можуть отримувати додаткові надбавки до пенсії. Водночас частину виплат не призначають автоматично — для їх оформлення потрібно звернутися до Пенсійного фонду із заявою та документами.

Зокрема, непрацюючим пенсіонерам передбачено 150 грн на кожну дитину до 18 років, яку вони утримують. Для окремих категорій військових пенсіонерів доплата становить 1297,50 грн на утриманця. Надбавки також можуть отримувати люди, які потребують постійного догляду, ветерани війни, особи з особливими заслугами перед Україною та мешканці гірських населених пунктів.

За понаднормовий страховий стаж нараховують додатково 1% розрахованої пенсії за кожен повний рік, але не більше ніж 25,95 грн за рік стажу у 2026 році.

Крім того, у Пенсійному фонді попередили про помилки в електронних трудових книжках, які можуть вплинути на призначення та розмір пенсії. Перевірити свій стаж, періоди роботи й посади можна на вебпорталі ПФУ в розділі «Електронна трудова книжка». Якщо неточності виникли через звітність, виправити їх має роботодавець.

Новини партнерів

Новини партнерів