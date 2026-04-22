В Україні частина областей залишилася без світла після атак РФ: де ситуація найскладніша

Енергетика України / © Associated Press

Внаслідок російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури в кількох регіонах України зафіксували знеструмлення. Найбільше споживачів без електропостачання наразі на Сумщині.

Про це повідомило Міністерство енергетики України вранці 22 квітня.

Зазначається, що через обстріли частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях тимчасово залишилися без світла. Найскладнішою ситуація є саме в Сумській області, де пошкодження енергооб’єктів призвели до знеструмлення найбільшої кількості абонентів.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання всім споживачам. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Водночас станом на ранок 22 квітня застосування обмежень електропостачання не прогнозується. Українців закликали стежити за офіційними повідомленнями своїх обленерго на випадок змін.

Також споживачів просять за можливості ощадливо користуватися електроенергією у вечірні години — з 17:00 до 22:00, щоб зменшити навантаження на систему.

Скільки триватимуть відключення світла в Україні

Українцям доведеться жити з графіками відключень світла щонайменше кілька років. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

«Енергосистема країни виснажена, і я не бачу сценаріїв, коли привести її до ладу вдасться менше ніж за три роки», — пояснив Харченко.

За умови активного відновлення енергосистеми процес може розтягнутися приблизно на десять років. Найскладнішою є ситуація у Києві, Одесі, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.