В Україні після атаки РФ застосовують аварійні відключення: де не діють графіки 23 грудня

У вівторок, 23 грудня, через російський обстріл в Україні починають запроваджувати аварійні відключення світла.

Про це стало відомо з інформації обленерго.

Зауважимо, що тривалість відключення в таких випадках передбачити неможливо. Оскільки це аварійна ситуація.

Чернівецька область

“У Чернівецькій області застосовано екстрені відключення”, - наголосили в обленерго.

Полтавська область

В обленерго повідомили, що в області застосовано графіки аварійних відключень

“Отримана команда від НЕК "Укренерго" застосувати ГАВ в об’ємом трьох черг”, - повідомили в компанії.

Черкаська область

Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових від 07:07 у Черкаській області застосовані графіки аварійних відключень за командою НЕК "Укренерго", повідомили в обленерго.

Чернігівська область

За вказівкою НЕК "Укренерго" на Чернігівщині застосовано п’ять черг графіків аварійних відключень.

Київ і область

У Києві також застосовані екстрені відключення світла, за командою “Укренерго”.

У Київській області також застосовані екстрені відключення світла. Таку вказівку дало “Укренерго”, повідомили у пресслужбі “ДТЕК Київські регіональні електромережі”.

“Екстрені відключення проводяться поза графіками, бо вони застосовуються у критичних ситуаціях, не заплановано та оперативно”, - наголосили в компанії.

Дніпропетровська область

На Дніпропетровщині, за командою “Укренерго” також застосовані екстрені відключення