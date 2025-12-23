- Дата публікації
В Україні після атаки РФ застосовують аварійні відключення: де не діють графіки 23 грудня
У вівторок, 23 грудня, через російський обстріл в Україні починають запроваджувати аварійні відключення світла.
Про це стало відомо з інформації обленерго.
Зауважимо, що тривалість відключення в таких випадках передбачити неможливо. Оскільки це аварійна ситуація.
Чернівецька область
“У Чернівецькій області застосовано екстрені відключення”, - наголосили в обленерго.
Полтавська область
В обленерго повідомили, що в області застосовано графіки аварійних відключень
“Отримана команда від НЕК "Укренерго" застосувати ГАВ в об’ємом трьох черг”, - повідомили в компанії.
Черкаська область
Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових від 07:07 у Черкаській області застосовані графіки аварійних відключень за командою НЕК "Укренерго", повідомили в обленерго.
Чернігівська область
За вказівкою НЕК "Укренерго" на Чернігівщині застосовано п’ять черг графіків аварійних відключень.
Київ і область
У Києві також застосовані екстрені відключення світла, за командою “Укренерго”.
У Київській області також застосовані екстрені відключення світла. Таку вказівку дало “Укренерго”, повідомили у пресслужбі “ДТЕК Київські регіональні електромережі”.
“Екстрені відключення проводяться поза графіками, бо вони застосовуються у критичних ситуаціях, не заплановано та оперативно”, - наголосили в компанії.
Дніпропетровська область
На Дніпропетровщині, за командою “Укренерго” також застосовані екстрені відключення