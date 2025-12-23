ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1438
Час на прочитання
1 хв

В Україні після атаки РФ застосовують аварійні відключення: де не діють графіки 23 грудня

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
В Україні після атаки РФ застосовують аварійні відключення: де не діють графіки 23 грудня

© Associated Press

У вівторок, 23 грудня, через російський обстріл в Україні починають запроваджувати аварійні відключення світла.

Про це стало відомо з інформації обленерго.

Зауважимо, що тривалість відключення в таких випадках передбачити неможливо. Оскільки це аварійна ситуація.

Чернівецька область

“У Чернівецькій області застосовано екстрені відключення”, - наголосили в обленерго.

Полтавська область

В обленерго повідомили, що в області застосовано графіки аварійних відключень

“Отримана команда від НЕК "Укренерго" застосувати ГАВ в об’ємом трьох черг”, - повідомили в компанії.

Черкаська область

Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових від 07:07 у Черкаській області застосовані графіки аварійних відключень за командою НЕК "Укренерго", повідомили в обленерго.

Чернігівська область

За вказівкою НЕК "Укренерго" на Чернігівщині застосовано п’ять черг графіків аварійних відключень.

Київ і область

У Києві також застосовані екстрені відключення світла, за командою “Укренерго”.

У Київській області також застосовані екстрені відключення світла. Таку вказівку дало “Укренерго”, повідомили у пресслужбі “ДТЕК Київські регіональні електромережі”.

“Екстрені відключення проводяться поза графіками, бо вони застосовуються у критичних ситуаціях, не заплановано та оперативно”, - наголосили в компанії.

Дніпропетровська область

На Дніпропетровщині, за командою “Укренерго” також застосовані екстрені відключення

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
1438
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie