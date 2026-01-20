- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 661
- Час на прочитання
- 1 хв
В Україні після атаки РФ застосовують аварійні відключення світла: де 20 січня не діють графіки
У вівторок, 20 січня, після атаки РФ в деяких областях України припинили діяти графіки відключення світла. У низці областей вдаються до аварійних вимкнень.
Про це повідомили у пресслужбі НЕК «Укренерго».
«Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі — в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії», — йдеться у повідомленні
Зауважимо, що у регіонах, де застосовані аварійні відключення, раніше оприлюднені графіки наразі не діють. Аварійні вимкнення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі, наголосили в НЕК.
Харківська область
Зранку 20 січня аварійні відключення світла запроваджено у Харкові та області. Одночасно у регіоні продовжують діяти графіки погодинних відключень, наголосили в обленерго.
Сумська область
За вказівкою "Укренерго", на території Сумщини о 07:14 запроваджено графіки аварійних відключень для 10 черг споживачів.
Нагадаємо, 20 січня російська армія атакувала об’єкт енергетики на Одещині. В Одеському районі, за даними ОВА, внаслідок атаки сталося пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури. В Одесі, у частині Приморського, Хаджибейського та Київського районів, зникла електрика через локальну аварію в мережі.