В Україні після атаки РФ застосовують аварійні відключення світла: де 20 січня не діють графіки

Відключення світла. / © press-centr.com

Доповнено додатковими матеріалами

У вівторок, 20 січня, після атаки РФ в деяких областях України припинили діяти графіки відключення світла. У низці областей вдаються до аварійних вимкнень.

Про це повідомили у пресслужбі НЕК «Укренерго».

«Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі — в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії», — йдеться у повідомленні

Зауважимо, що у регіонах, де застосовані аварійні відключення, раніше оприлюднені графіки наразі не діють. Аварійні вимкнення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі, наголосили в НЕК.

Харківська область

Зранку 20 січня аварійні відключення світла запроваджено у Харкові та області. Одночасно у регіоні продовжують діяти графіки погодинних відключень, наголосили в обленерго.

Сумська область

За вказівкою "Укренерго", на території Сумщини о 07:14 запроваджено графіки аварійних відключень для 10 черг споживачів.

Нагадаємо, 20 січня російська армія атакувала об’єкт енергетики на Одещині. В Одеському районі, за даними ОВА, внаслідок атаки сталося пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури. В Одесі, у частині Приморського, Хаджибейського та Київського районів, зникла електрика через локальну аварію в мережі.