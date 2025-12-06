В Україні після атаки РФ застосували аварійні відключення: де не діють графіки

Відключення світла. / © iStock

У суботу, 6 грудня, у кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення світла. Причина погіршення ситуації в енергосистемі — нічна атака росіян.

Про це повідомили у пресслужбі НЕК «Укренерго».

«Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання», — наголосили у компанії.

Зазначається, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Відомо, що деяких районах Харкова запроваджено аварійні відключення світла. За інформацією міської ради, це робиться для стабілізації енергосистеми України. Зазначається, що відключення можуть тривати кілька годин.

На Дніпропетровщині за командою «Укренерго» застосовані екстрені відключення електроенергії. Як довго діятимуть аварійні вимкнення, невідомо, кажуть у компанії.

Своєю чергою, «Сумиобленерго» повідомили, що на території Сумської області також діють аварійні відключення. О 13:10 запроваджено ГАВ для 3 та 4 черги (загалом чотири черги знеструмлені).

Крім того, від 12:21 в Полтавській області застосований графік аварійного відключення. У компанії зауважують, що послуга з розподілу електричної енергії буде відновлена після ліквідації аварійної ситуації.

Нагадаємо, вночі 6 грудня РФ вдарила по об’єктах енергетики восьми областей. Росіяни атакували об’єкти генерації, розподілу та передавання електроенергії. Пошкоджено інфраструктуру у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

Через атаку, повідомили в «Укренерго», протягом дня обсяги відключень світла стануть більшими. В усіх регіонах України діють погодинні відключення обсягом 2,5 — 3 черг одночасно. Планувалося обмеження 0,5 до 2,5 черг.