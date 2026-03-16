ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
608
В Україні після ударів РФ нові знеструмлення: де є обмеження

В областях, де застосовані аварійні відключення, графіки не діють.

Катерина Сердюк
Енергетика

© Associated Press

В Україні застосовуються нові аварійні відключення. Після ударів РФ є нові знеструмлення у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Чернігівській областях. В інших регіона продовжують діяти погодинні графіки.

Про це повідомляє «Укренерго».

Як наголошують енергетики, там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.

«Через наслідки попередніх масованих російських атак в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00 прогнозується застосування графіків обмеження потужності для промисловості та погодинних відключень для всіх категорій споживачів», — інформує компанія.

Українцям нагадують, що час і тривалість можливих знеструмлень за адресами доступні на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Раніше повідомлялося, що уряд України планує виділити 11,2 млрд грн із резервного фонду держбюджету на захист критичної інфраструктури. Кошти підуть на посилення захисту 210 об’єктів у десяти областях. Йдеться насамперед про енергетичні та інші стратегічні об’єкти, особливо в прифронтових регіонах. Роботи з будівництва та посилення захисту планують розпочати найближчими днями.

608
