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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Україні після війни може значно зрости злочинність: нардеп назвав причину

Депутат вважає, що злочинність після війни сягнет нового, набагато більшого рівня жорстокості.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
В Україні може значно зрости злочинність

В Україні може значно зрости злочинність / © Національна поліція України

Після війни Україна може зіткнутися з хвилею жорстокої злочинності, тому правоохоронці вже зараз мають реагувати, щоб не допустити такого сценарію.

Про це заявив народний депутат Михайло Цимбалюк, передають Новини.LIVE.

«Нас очікує після завершення війни зовсім інший рівень злочинності. Це жорстокість, застосування вогнепальної зброї. Ті всі звірства, які вчиняли і вчиняють росіяни на території України, на жаль, також будуть мати наслідки. Люди живуть під постійним стресом та внутрішнім викликом і це відбивається на оточуючих», — зазначив Цимбалюк.

Тому він закликав правоохоронців до швидкої реакції, аби мінімізувати ці ризики вже зараз.

Раніше повідомлялося, що у Києві викрили угруповання, яке утримувало 31 людину в трудовому рабстві.

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