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В Україні після війни планують побудувати власну наземну станцію Starlink

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В Україні після війни планують побудувати власну наземну станцію Starlink

Associated Press

Наразі найближчі станції розташовані у Польщі, Литві та Туреччині.

Міністерство цифрової трансформації після перемоги у війні з Росією планує спільно з Ілоном Маском побудувати в Україні власну наземну станцію Starlink від компанії SpaceX.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри в Телеграмі.

"Після перемоги разом з Ілоном Маском плануємо побудувати власну наземну станцію Starlink, щоб покращити якість супутникового інтернету для всіх українців", – йдеться в повідомленні.

Як зазначають у Мінцифри, через відсутність власної наземної станції в Україні якість інтернету від Starlink на сході країни гірша, ніж на заході. Це пояснюється також тим, що найближчі станції розташовані у Польщі, Литві та Туреччині.

Нагадаємо, українським медизакладам передано 590 станцій Starlink від компанії SpaceX американського мільярдера Ілона Маска. 

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