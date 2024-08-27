В Україні плани з підготовки енергосистеми до зими доведеться коригувати - "Укренерго"

Після масованого удару Росії по Україні 26 серпня плани з підготовки до зими доведеться коригувати.

Про це заявив радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко, пише "Інтерфакс-Україна".

"Поки що важко сказати, наскільки ця атака вплине на плани з відновлення енергосистеми і на можливість без обмежень постачати електрику нашим споживачам у вересні-жовтні..." — розповів Юрій Бойко.

Він додав, що за відсутності ударів по енергосистемі до кінця жовтня не планувалося великих обмежень, а то й узагалі таких обмежень. Річ у тім, що в цей період мінімум навантаження на енергосистему. Саме з цієї причини доступної потужності з урахуванням активної ремонтної кампанії мало вистачити для безперебійного забезпечення електроенергії.

З його слів, атака 26 серпня не знімає завдання успішної підготовки до ОЗП для енергетиків, але треба зрозуміти її наслідки атаки й скоригувати плани.

Нагадаємо, 26 серпня російські війська масовано атакували Україну ракетами та дронами.

Під ударом опинилася енергетика в 15 областях. "Укренерго" запровадило екстрені відключення світлав різних містах України.

Загалом 26 серпня Росія запустила по Україні 236 повітряних цілей — 127 ракет і 109 ударних дронів. Сили ППО збили 102 ракети і 99 дронів.

Новини ТСН 17:00 26 серпня. Київська ГЕС, ДніпроГЕС, енергетика ледь тримається, проблеми з водою

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