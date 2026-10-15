В Україні планують карати за дискримінацію: за які порушення будуть штрафи

Штрафи за дискримінацію

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В Україні планують запровадити адміністративну відповідальність за дискримінацію, зокрема за ознаками статі, сексуальної орієнтації та національності. Також держава має намір посилити захист постраждалих від мови ворожнечі та правопорушень, скоєних із мотивів ненависті.

Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського №1038/2026.

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Глава держави ухвалив відповідні напрями роботи визначені в новій Національній стратегії у сфері прав людини.

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За дискримінацію буде встановлено адмінвідповідальність

Як випливає зі Стратегії, українське законодавство потребує вдосконалення механізмів протидії дискримінації. Серед запланованих кроків — запровадження адміністративної відповідальності за такі порушення та створення системи збору й аналізу інформації про відповідні випадки.

Передбачається, що дані про прояви дискримінації збиратимуть, опрацьовуватимуть і оприлюднюватимуть. Це має допомогти оцінювати масштаби проблеми та ефективність заходів із протидії їй.

Окрему увагу в документі приділено мові ворожнечі, зокрема в інтернеті. Для протидії таким проявам планують удосконалити правове регулювання та посилити взаємодію між державними органами.

Як планують боротися зі злочинами на ґрунті ненависті

Ще один напрям Стратегії — вдосконалення кримінально-правових механізмів реагування на правопорушення, скоєні з мотивів нетерпимості або ненависті.

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Зокрема, передбачається поліпшити встановлення таких мотивів під час розслідувань і запровадити єдині підходи до розгляду відповідних справ. Для цього також планують навчати правоохоронців і суддів.

Крім того, Стратегія передбачає вдосконалення обліку кримінальних правопорушень, пов’язаних із нетерпимістю та мовою ворожнечі.

Які зміни передбачені для захисту прав ЛГБТІК+

У документі представників ЛГБТІК+ визначено серед груп, які мають підвищений ризик зіткнутися з дискримінацією, мовою ворожнечі та іншими проявами нетерпимості.

Стратегія передбачає чіткіше відображення в законодавстві таких ознак, як сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність, гендерне самовираження та статеві ознаки. Зміни мають стосуватися, зокрема, норм про відповідальність за злочини з мотивів нетерпимості та механізмів захисту від дискримінації.

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Водночас у документі вказано на проблеми з доступом представників ЛГБТІК+ до правового захисту. Серед них — недостатня обізнаність про доступні механізми допомоги, недовіра до державних органів і побоювання стигматизації. Через це постраждалі можуть не повідомляти про порушення своїх прав.

Також планують удосконалити доступ до соціального захисту, адміністративних, соціальних, медичних та освітніх послуг, а також правничої допомоги.

Які механізми захисту планують посилити

Серед основних завдань, визначених Національною стратегією у сфері прав людини:

привести законодавство щодо дискримінації, мови ворожнечі та злочинів із мотивів нетерпимості у відповідність до європейських стандартів;

створити систему обліку й аналізу випадків дискримінації;

удосконалити судові та адміністративні механізми правового захисту;

поліпшити облік кримінальних правопорушень на ґрунті ненависті;

організувати навчання правоохоронців і суддів щодо розслідування та розгляду таких справ;

забезпечити постраждалим доступ до безоплатної вторинної правничої допомоги;

підвищувати обізнаність населення, зокрема представників ЛГБТІК+, про способи захисту своїх прав.

Очікується, що реалізація цих заходів допоможе зробити механізми протидії дискримінації ефективнішими, підвищити довіру постраждалих до державних органів і зменшити кількість випадків, про які не повідомляють через страх стигматизації.

Водночас йдеться про заплановані напрями державної політики, а не про вже запроваджені штрафи. Для встановлення адміністративної відповідальності необхідні відповідні законодавчі зміни.

Нагадаємо, в Україні також готують суворі штрафи за військові об'єкти. За самовільне проникнення на військовий об’єкт в Україні можуть карати штрафом до 51 тисячі грн.

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