В Україні планують подовжити воєнний стан і мобілізацію: названо нові терміни

Мобілізація / © ТСН

В Україні готується чергове, 18-те, подовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України відповідні укази. У разі затвердження парламентом, вони будуть продовжені на 90 діб, до 4 травня поточного року.

Після ухвалення документів парламентом — далі — підпис спікера Руслана Стефанчука і президента Володимира Зеленського.

Цей крок — подовження воєнного стану і мобілізації — є очікуваним, оскільки безпекова ситуація та інтенсивність бойових дій вимагають збереження правового режиму, який дозволяє оперативно управляти ресурсами держави.

Нагадаємо, 21 жовтня 2025 року Верховна Рада уже 17-й раз схвалила подовження воєнного стану в Україні та мобілізації до 3 лютого 2026 року.

Зазначимо, що головком ЗСУ Олександр Сирський заявив про посилення мобілізації і рекрутингу у відповідь на наступ окупаційного війська РФ.