В Україні планується оновити перелік спонсорів війни: в НАЗК розповіли деталі

Саме НАЗК вже два роки самостійно визначає, які компанії є "міжнародними спонсорами війни".

В Україні процес наповнення переліку спонсорів війни потребує унормування.

Про це виданню LIGA.net розповів голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик.

"Однозначно це питання потребує нормування. Цей процес – це комунікація не лише в межах НАЗК, але й усіма державними органами. Тому так, унормування повинно бути, і надалі це може слугувати підставою для подальшого прийняття рішень", – наголосив Павлущик.

Водночас саме НАЗК вже два роки самостійно визначає, які компанії є "міжнародними спонсорами війни". Час від часу це створює Україні проблеми з іншими державами: Угорщиною, Австрією, Китаєм, Грецією.

Нагадаємо, що Шольц відреагував на заяву Папи Римського про "білий прапор".

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