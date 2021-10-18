В Україні планують підняти ціни на алкоголь: деякі напої можуть подорожчати на третину

В Україні планують підняти ціни на алкоголь: деякі напої можуть подорожчати на третину

Виноробна продукція, для виробництва якої використовується етиловий спирт, може подорожчати від 8 до 34%.

У Міністерстві економічного розвитку України пропонують підвищити мінімальні гуртові й роздрібні ціни на алкогольні напої у зв’язку із подорожчанням собівартості виробництва етилового спирту.

Відповідний проєкт постанови Кабінету Міністрів опубліковано на сайті Мінекономіки для громадського обговорення.

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Відповідно до цього документа, роздрібні ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби мають намір підвищити на 8,3%; віскі, ром та джин — на 8,4%; коньяк (бренді) — на 4,8—8,3%. Виноробна продукція міцністю від 1,2% до 22% об’ємних одиниць етилового спирту може подорожчати на 8%—34%.

Ціна звичайних та ігристих вин, а також газованих винних напоїв змінюватися не повинна.

Необхідність підвищити ціни у відомстві пояснили тим, що собівартість виробництва одного літра 100% спирту за останні три роки зросла на 14,7% — від 139,8 грн до 160,4 грн.

За підрахунками Інтерфакс-Україна, у разі ухвалення цієї постанови, роздрібна ціна 0,5 літра алкогольного напою з 40% вмістом спирту збільшиться на 7,42 грн — з 89,4 грн до 96,8 грн.

Нагадаємо, що в Україні, попри високий урожай, ціни на продовольство пішли вгору.

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