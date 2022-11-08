"В Україні планують призвати 300 тисяч": у Міноборони потролили РФ за маячню про комарів (фото)

У РФ вигадали маячню про заражених комах, яких нібито розповсюджують безпілотники в Україні.

Міністр оборони України потролив Росію за чергову маячню, озвучену її представником в ООН. Олексій Резніков пожартував, що в ході часткової мобілізації в Україні планують призвати близько 300 тисяч комарів.

"Проєкт носить робочу назву москіти проти москвичів", — написав Резніков у себе в Twitter.

Нагадаємо, 28 жовтня постійний представник РФ в ООН Василь Небензя заявив, що росіяни виявили в Україні безпілотники, які можуть розповсюджувати заражених комарів.

"Згідно з описом, такий безпілотник транспортує в заданий район контейнер із великою кількістю комарів - переносників інфекцій і вивільняє їх. Під час укусу комарі інфікують атакованих людей збудниками особливо небезпечних захворювань", — заявив тоді Небензя.

Він додав, що заражений військовослужбовець після укусу комара буде нездатний виконувати поставлені перед ним завдання, внаслідок чого "захворювання може бути ціннішим військовим інструментом, ніж найсучасніше озброєння і військова техніка".

Мобілізація в Україні

Зазначимо, що комарів в Україні поки не призивають, однак запроваджено воєнний стан і триває мобілізація. Встановлені обмеження щодо виїзду за межі країни чоловіків призовного віку - від 18 до 60 років.

8 листопада стало відомо, що президент Володимир Зеленський пропонує подовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні. Проте на який термін — наразі точно невідомо. З високою долею ймовірності продовження буде знову на 90 днів, тобто до 19 лютого 2023 року.

Покарання ухилянтам в Україні передбачено залежно від виду повістки, яку вони проігнорували. Загалом є чотири види повісток.

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото: Mikhail Dunakovskiy

Фото з відкритих джерел

"Бойові комарі" - чергова байка Росії на засіданні ООН насмішила світ

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