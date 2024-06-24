В Україні планують провести масштабне перейменування населених пунктів: що відомо

Комітет Верховної Ради пропонує перейменувати одне місто, десять селищ та 72 села.

В Україні планують перейменувати понад 80 населених пунктів, які "не відповідають стандартам державної мови".

Про це йдетсья у проєкті постанови №11 363 від 21 червня, опублікованій на сайті Верховної Ради.

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У пояснювальній записці зазначається, що Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування отримав відповідні пропозиції та рекомендації від органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій населених пунктів та Національної комісії зі стандартів державної мови.

Комітет пропонує перейменувати одне місто, десять селищ та 72 села у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областей.

Зокрема, пропонується перейменувати такі населені пункти:

у Дніпропетровській області:

село Юр’ївка Дніпровського району на село Юріївка; село Зелена Роща Синельниківського району на село Щасливе.

у Донецькій області:

село Юр’ївка Бахмутського району на село Юріївка; село Гусельщикове Кальміуського району на село Гусельникове;

у Запорізькій області:

село Вячеславка Бердянського району на село В’ячеславка; селище Новотавричеське Запорізького району на селище Новотаврійське;

у Київській області:

село Каменка Вишгородського району на село Кам’янка;

у Кіровоградській області:

село Надеждівка Голованівського району на село Надіївка; село Майське Кропивницького району на село Гайок;

у Луганській області:

село Уткине Алчевського району на село Утчине; селище Чорнухине Алчевського району на селище Чорнушине;

Із більш детальним списком пропозицій щодо перейменування можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради рекомендує перейменувати міста Южне та Южноукраїнськ Миколаївської області.

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