В Україні розширять перелік професій для обов'язкової вакцинації від COVID-19: кого стосуватимуться зміни

В Україні розширять перелік професій для обов'язкової вакцинації від COVID-19: кого стосуватимуться зміни

Якщо працівники вказаних сфер відмовляться від щеплення, їх відсторонять від виконання обов'язків.

Перелік професій і працівників організацій, які мають обов’язково вакцинуватися від коронавірусу, можуть розширити. Міністерство охорони здоров'я України до вже існуючого списку планує додати ще три галузі.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

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Йдеться про проект наказу "Про затвердження змін до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням".

Так, він передбачає, що обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають:

працівники підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

установ і закладів, котрі надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей реабілітаційних закладів;

підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

У разі відмови або ухилення від обов'язкових профілактичних щеплень ці працівники відсторонюються від виконання зазначених роботи. Наказ набере чинності через місяць від дня його офіційного опублікування.

У МОЗ пояснюють, що такий підхід вже передбачено чинним законодавством. Більше того Європейський суд з прав людини у квітні цього року підтвердив положення національного законодавства, що обов'язкова вакцинація є законною і може бути необхідною в демократичних суспільствах та не суперечить Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Слід зауважити, що 7 жовтня МОЗ затвердило перелік професій, для яких вакцинація проти COVID-19 є обов'язковою. Йдеться про працівників навчальних закладів, працівників міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій.

Є спеціальні органи, які перевіряють, чи дійсно роботодавець відсторонив невакцинованого працівника. Якщо цього не сталося, він може нести за це відповідальність. Крім того, невакцинованих від коронавірусу працівників освітніх закладів не допускатимуть до роботи. Відсторонення розпочнеться вже від листопада.

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