В Україні планують розвивати сферу IT: Шмигаль розповів, на що виділили кошти

В Україні планують розвивати сферу IT: Шмигаль розповів, на що виділили кошти

В Україні Уряд затвердив програми грантової підтримки стартапів і навчання спеціалістів у сфері ІТ в межах проєкту “єРобота”.

Уряд в Україні зацікавлений в тому, щоб в державі росла кількість ІТ-фахівців.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, на стартапи у сфері високих технологій держава виділила від 750 тисяч гривен до 3,5 млн гривень. Адмініструватиме цю програму Український фонд стартапів.

“Головні критерії фінансування: створення 5 робочих місць, а також акцент на розробці нових технологій та рішень. Україна — це країна, яка має живе інноваційне середовище. Україна — це країна, де величезний потенціал для інноваційного бізнесу. Нам дуже важливо зберегти таку економічну спроможність нашої держави”, — підкреслив Денис Шмигаль.

Крім того, Кабмін запустив програму “Старт в ІТ”. Цей проект надасть стипендії в розмірі до 30 тисяч гривень на навчання й отримання навичок молодшого розробника, дата-аналітика чи графічного дизайнера.

“Ця програма не для студентів, і не для ІТ-фахівців. Ця програма для людей, які мають попередній досвід роботи, але зараз, наприклад, цю роботу втратили чи перебувають у простої і хочуть опанувати нові навички для нової кар’єри. Держава надає таку можливість. ІТ-вці за останні роки стали справжнім середнім класом в Україні, тож ми зацікавлені в тому, аби їх кількість лише збільшувалася”, — наголосив прем’єр-міністр.

Він також додав, що кошти, отримані в межах програми можна буде витратити лише на оплату школи чи курсів, які визначить Міністерство цифрової трансформації.

Загалом, держава надасть можливість розпочати кар’єру в ІТ для 60 тисяч українців. Загальний бюджет програми складає 1,8 млрд гривень.

Нагадаємо, що ЄС надасть Україні 9 млрд євро фінансової допомоги.

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