В Україні планують скасувати перехід на літній і зимовий час

Депутати ВРУ планують скасувати перехід з літнього на зимовий час. Якщо закон ухвалять повністю, то в Україні більше не буде переходу на літній час, а постійно залишатиметься нинішній зимовий час, або UTC+2 за міжнародною шкалою.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Згідно попереднього порядку денного на найближчому пленарному тижні Рада розгляне вже у другому читанні законопроєкт Спікера №4201, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки. Дуже правильна ініціатива- буду підтримувати",— написав Железняк.

Нагадаємо, майже три роки тому в Україні могли відмовитися від переходу на літній час, проте через численні доробки законопроєкту, а пізніше широкомасштабне вторгнення Росії, цього не сталося.

Планувалося, що 25 жовтня 2020 року відбудеться останнє переведення годинника на одну годину назад, і час залишиться на цьому рівні. Законопроєкт було розглянуто у першому читанні лише у березні 2021 року, і за нього проголосували 277 депутатів. Однак у другому читанні його знову не було ухвалено - його підтримали лише 212 нардепів і документ було направлено на повторне друге читання.

У грудні оголосили, що законопроєкт буде доопрацьовано, і голосування відбудеться найближчим часом. Однак пріоритети Верховної ради змінилися через повномасштабне вторгнення Росії, і ініціатива, як і раніше, чекає на розгляд.

Україна у ніч проти 31 березня 2024 року перейшла на літній час - стрілки годинника перевели на годину вперед.

Водночас на літній час також переходять ще 60 країн світу, зокрема країни Європи (Італія, Іспанія, Франція, Польща, Німеччина, Нідерланди, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія тощо), більшість штатів Америки, Канада та Ізраїль. Однак дати переведення стрілок бувають різними.

А деякі країни відмовились переводити стрілки вперед, зокрема Японія, Китай, Індія, Сінгапур, Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Таджикистан, Узбекистан, Вірменія, Абхазія та Азербайджан.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ⌛ ПЕРЕВОДИМО ГОДИННИК НА ЛІТНІЙ ЧАС! Коли і куди крутити стрілки?

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