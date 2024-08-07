В Україні приготували нові штрафи для водіїв

Штраф буде стосуватись тварин, які знаходяться в машини без фіксації.

У Верховній Раді на розгляді законопроєкт № 9016, який передбачає штрафи від 510 до 850 гривень за небезпечне перевезення тварин. Мова йде про тварин, таких як кішки і собаки, яких водії часто перевозять у машині без фіксації або тримають на руках.

Тварини в машині можуть відволікати водія, що підвищує ризик аварій. Якщо автомобіль на великій швидкості потрапляє в аварію, незафіксовані кішки або собаки можуть не тільки отримати травми або загинути, але й стати небезпечними для водія та пасажирів, завдаючи серйозних травм.

Дата розгляду законопроєкту Верховною Радою поки що невідома. Наразі документ включено до порядку денного поточної сесії парламенту і проходить перевірку в відповідних комітетах.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запропонувала змінити правила перевезення тварин. Нові правила перевезення тварин дозволять використовувати рюкзаки, уникати переносок для малих тварин, дозволять великим собакам проїзд у вагонах СВ та Інтерсіті+ при викупу купе, а службові собаки зможуть подорожувати безкоштовно.

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