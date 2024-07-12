В Україні планують ввести новий порядок виплат грошового забезпечення родинам військових: що зміниться

Військовослужбовець має право скласти у письмовій формі особисте розпорядження на випадок полону або зникнення безвісти.

В Україні можуть ввести новий порядок черговості виплат грошового забезпечення родинам військових. Відповідний законопроєкт подає Кабмін.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав народний депутат Олексій Гончаренко.

Відповідно до законопроєкту, військовослужбовець має право скласти у письмовій формі особисте розпорядження на випадок полону або зникнення безвісти про виплату грошового забезпечення особі за його вибором.

Водночас у разі відсутності такого розпорядження, порядок черговості буде наступним:

в першу чергу - дружині/чоловіку, законним представникам дітей та батькам військового;

в другу чергу - у разі відсутності представника з першої черги, неповнолітнім дітям, рідним братам/сестрам, законним представником яких є військовослужбовець, у загальному розмірі, що не перевищує 20 відсотків.

Нагадаємо, що уряд визначив норми спрощеного отримання статусу УБД.

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