Наразі наша країна відокремлена від Євросоюзу мовним бар’єром.

В Україні пропонують закріпити статус англійської мови як мови міжнародного спілкування. З такою пропозицією виступив президент нашої держави Володимир Зеленський.

Відповідний законопроект з’явився на сайті Верховної Ради.

Як зазначається, англійська мова є офіційною мовою в 58 із 196 країн світу. Зокрема, це одна з шести мов ООН, офіційна мова Європейського Союзу, Ради Європи, Єврокомісії та НАТО.

Водночас Україна має статус кандидата на вступ до ЄС, проте поки що залишається відокремленою від Євросоюзу мовним бар’єром. Трансформація статусу англійської мови є стратегічним кроком до повноцінного членства у ЄС, оскільки українці наразі відстають у готовності спілкуватися англійською.

Нагадаємо, що Україна ніколи не погодиться на заморожування конфлікту з Росією, а робитиме ставку на альянси.

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