В Україні планують запровадити звання "Батько-герой": які пільги отримають багатодітні татусі

Документ сприятиме гендерній рівності та подоланню гендерних стереотипів у сфері сімейних взаємин.

У Верховній Раді України зареєстрували проєкт закону щодо присвоєння почесного звання "Батько-герой".

Текст документа з’явився на сайті парламенту.

За словами авторів законопроєкту, почесне звання "Батько-герой" відзначить роль тата у сім’ї та вихованні дітей і популяризуватиме відповідальне батьківство.

Також документ сприятиме утвердженню гендерної рівності та подоланню гендерних стереотипів у сфері сімейних взаємин та вихованні дітей.

Почесне звання "Мати-героїня" присвоюється жінкам, які народили та виховали до п'ятьох і більше дітей. Зазначається, що чоловіки також здійснюють вагомий внесок у виховання дітей. Тому важливо запровадити почесне звання відповідник – "Батько-герой". Таке звання за аналогією може бути присвоєне чоловікам, які виховали п'ятьох і більше дітей.

Крім того встановлюється розмір державної соціальної допомоги для "батьків-героїв".

Також у законі "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" пропонується надати батькам, які виховали п'ятеро і більше дітей до 6-річного віку, пенсії за особливі заслуги перед Україною. Якщо у разі смерті матері (батька) або позбавлення її (його) батьківських прав, або з інших обставин виховання дітей до зазначеного віку здійснювалося іншим членом сім'ї, право на пенсію за особливі заслуги надається вказаному члену сім'ї.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно якого тепер кожен батько в Україні має право йти у відпустку для догляду за дитиною. Як така декретна відпустка допомагає чоловікам у кар'єрі, читайте у нашому матеріалі.

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