В Україні планують зобов’язати роботодавців працевлаштовувати ветеранів війни

У Верховній Раді зареєстрували законопроект №10261, який передбачає гарантоване право ветеранам війни, зокрема, особам з інвалідністю, на працевлаштування.

Відповідну ініціативу запропонував член аграрного комітету ВРУ, народний депутат України від політичної партії "ЗА МАЙБУТНЄ" Сергій Лабазюк.

Він зазначив, за даними Мінветеранів, кількість учасників війни складає понад 176 тис. осіб, учасників бойових дій - понад 493 тис. осіб, осіб з інвалідністю внаслідок війни - понад 68 тис. осіб.

"Будемо відверті - цифри зростатимуть. Але щонайважливіше - більшість цих людей працездатні та бажають соціалізуватися. Наша задача, як соціально відповідального суспільства, бізнесу, підприємництва, забезпечити їм таку можливість. Тим паче, що ветерани війни мають ту спеціалізацію, яка наразі є дефіцитною через мобілізацію - водії, електромонтери, слюсарі, машиністи та інші. Це особливо важливо для агросектору, переробної промисловості, металургії тощо", - наголосив Лабазюк.

Водночас, за його словами, дана ініціатива враховує реальні можливості українських підприємців і не зіштовхне їх зі штучними проблемами.

Зокрема, пропонується встановити норматив робочих місць для ветеранів у розмірі 2% від штату та збільшити норму робочих місць для осіб з інвалідністю (що включатиме й осіб з інвалідністю внаслідок війни) з 4% до 5%.

Сергій Лабазюк також додав, що нещодавно у Раді зареєстровали проєкт закону під номером 10185 для стимулювання дотримання агробізнесом вимог щодо працевлаштування осіб з інвалідністю, зокрема, внаслідок війни.

"Сьогодні свідомий агробізнес підтримує політику інклюзивності та дотримується відповідного законодавства, а держава зі свого боку підтримує його. У проєкті закону номеру 10185 ми пропонуємо встановити норму працевлаштування осіб з інвалідністю– 4% відсотки від числа штату. У разі, якщо агропідприємство не дотрималося закону, воно втрачатиме можливість отримання державної підтримки", - резюмував Лабазюк.

Зазначимо, що в Україні планують зобов’язати роботодавців працевлаштовувати ветеранів війни.

Читайте також: