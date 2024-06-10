В Україні по-новому розподілятимуть ліміти світла: як і що зміниться у графіках відключень

Від 24 червня в Україні по-новому встановлюватимуться ліміти світла до областей.

Про це повідомив радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко в ефірі "Київ24".

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Він пояснив, що із доступної електроенергії будуть віднімати той обсяг, яка необхідна критичній інфраструктурі, а після цього ліміти споживання встановлюватимуться рівномірно між областями.

"Ми з доступної електроенергії в Україні будемо віднімати обсяг електроенергії, яка необхідна критичній інфраструктурі й вже з таким винесеним за дужки обсягом буде доводитись ліміт для кожної області. Умовно кажучи, тепер буде не 80% на кожну область, а з урахування критики, яка зменшить доступність, буде, наприклад, 70%. Але ці 70% будуть доведені до кожного регіону", - сказав він.

Це, на його думку, має вирівняти тривалість відключень по Україні.

Нагадаємо, в Міненерго назвали години відключення світла на понеділок, 10 червня.

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