В Україні по-новому залучатимуть іноземців до Сил оборони: що зміниться

Мобілізація / © ТСН

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Кабінет Міністрів України затвердив єдину процедуру супроводу іноземців та осіб без громадянства, які бажають добровільно захищати Україну. Новий механізм визначає чіткі правила логістики кандидатів — від їхньої поїздки в Україну до укладення контракту на військову службу.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Рекрутинг іноземних добровольців — що зміниться

Він зазначив, що нововведення є частиною реформи рекрутингу, яку реалізують за завданням президента України.

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«Наша мета — масштабувати залучення іноземних добровольців та створити прозорий і зрозумілий механізм супроводу. Так ми зможемо системно посилювати бойові підрозділи та зберігати життя українських військових», — заявив Михайло Федоров.

Відповідно до затвердженого порядку, займатися логістикою та оформленням добровольців зможуть виключно компанії, внесені до переліку Центру рекрутингу іноземців. До відбору допускатимуть лише українські фірми, які не мають зв’язків із РФ, не перебувають під санкціями та внесли забезпечувальний платіж у розмірі 5 мільйонів гривень.

Ці компанії повністю супроводжуватимуть кандидатів: оформлять документи, оплатять страховку, дорогу, житло та їжу. Весь пакет послуг за одного добровольця коштує 300 тисяч гривень, а гроші виплачуватимуть поетапно. Якщо іноземець не пройде медкомісію (ВЛК) або передумає служити, компанія зобов’язана повернути його додому власним коштом.

Після успішного прибуття добровольці проходитимуть необхідні перевірки, медичний огляд та базову загальновійськову підготовку. Після укладення контракту вони долучатимуться до лав Сил оборони на тих самих умовах, що й українські військовослужбовці.

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«Створюємо прозорий механізм супроводу іноземних добровольців», — підсумував міністр оборони, додавши, що нові правила нададуть більше можливостей для залучення мотивованих людей з усього світу.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, уряд оновив підходи до бронювання військовозобовʼязаних працівників. Нові критерії визначення критично важливих підприємств стосуватимуться близько 20% компаній.

Ці нові правила не забирають у підприємств статус критичності одразу. Проте щоб і надалі бронювати своїх працівників, компаніям доведеться підтвердити, що вони відповідають уже новим вимогам.

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