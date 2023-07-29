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В Україні по обидва боки фронту воюють німецькі екстремісти: у МВС ФРН назвали кількість

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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В Україні по обидва боки фронту воюють німецькі екстремісти: у МВС ФРН назвали кількість

МВС ФРН: в України воюють німецькі екстремісти / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

МВС ФРН каже, що йдеться про лівих та правих екстремістів.

В Україні по обидва боки фронту воює 61 громадянин Німеччини, яких на батьківщині звинувачують в екстремізмі або у політично мотивованих злочинах.

Про це інформує Welt із посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ Німеччини.

Зазначається, що всього до України поїхала 61 особа, серед яких 39 поїхали саме для того, щоб безпосередньо брати участь у бойових діях. З них 27 – на російській стороні і 12 на українській. Правоохоронці Німеччини мають докази, що всі вони брали участь у бойових діях.

МВС ФРН каже, що йдеться про лівих та правих екстремістів.

В свою чергу видання наголошує, що у бойових діях в Україні бере участь більша кількість німців, зокрема певна кількість колишніх військових приєднались до іноземного легіону, але влада відстежує лише тіш осіб, які були звинувачені в екстремізмі.

Крім того, видання зазначає, що громадянин Німеччини має право законно брати участь у війні в Україні, якщо він вступить до регулярних збройних сил або рівноцінних добровольчих формувань, а не діють, як найманці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Німеччині низка політиків закликають уряд поставити Україні далекобійні крилаті ракети Taurus. Постачання має відбутися "негайно".

Крім того, ми раніше інформували, що Німеччина передала новий пакет військової допомоги для України, зокрема – розвідувальні дрони, артустановки Gepard та тисячі боєприпасів до них.

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Дата публікації
Перегляди
154
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