В Україні побільшало "червоних" та "жовтих" областей: у яких регіонах послабили карантин, а де посилили

В Україні побільшало "червоних" та "жовтих" областей: у яких регіонах послабили карантин, а де посилили

Від 18 листопада Вінницька область перейшла до "червоної" зони карантину.

В Україні станом на 18 листопада "червоній" зоні епідемічної небезпеки відповідають 18 областей та місто Київ. Ще три області у "помаранчевій" зоні і три у "жовтій".

Про це свідчать дані МОЗ.

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Згідно зі статистикою, у зв'язку із підвищеним коефіцієнт виявлення випадків інфікування, високим рівнем госпіталізацій і завантаженістю ліжок із киснем до "червоної" зони карантину належать: м. Київ, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

До "помаранчевої" зони належать - Закарпатська, Полтавська, Харківська. "Жовтих" стало більше - Кіровоградська, Тернопільська і Чернівецька області.

Як повідомлялося, вчені Інституту молекулярної біології та генетики провели дослідження та виявили 11 різних варіантів штаму "Дельта" в Україні. Вони походять із США, Великої Британії та інших країн Європи, а також із Африки. Дослідження було проведено на замовлення Ради національної безпеки та оборони України.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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