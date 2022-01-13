В Україні побільшало "помаранчевих" зон: де погіршилася COVID-ситуація

В Україні побільшало "помаранчевих" зон: де погіршилася COVID-ситуація

В Україні наразі три "помаранчеві" області.

В Україні станом на 13 січня вже три області перебувають у "помаранчевій" зоні карантину.

Про це свідчать оновлені дані МОЗ.

Так, до "помаранчевої" зони, у якій перебували Сумська та Херсонська області, додалася сьогодні ще Івано-Франківська область. У регіоні зафіксували перевищення коефіцієнта виявлення випадків інфікування - за норми до 20% там 22,1%.

Тим часом у "помаранчевих" Сумській та Херсонській областях продовжують зростати коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом і динаміка рівня госпіталізацій хворих, відповідно.

А от у Дніпропетровській області кілька днів поспіль рівень захворюваності на коронавірус відповідає показникам "зеленої" зони. Утім, офіційного рішення про виведення регіону із "жовтої" зони немає.

Решта регіонів України перебувають у "жовтій" зоні карантину.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 13 січня 2022 року зафіксовано 10 046 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померла 191 людина, 7 202 пацієнти одужали.

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