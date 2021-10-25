В Україні побудують новий патронний завод: попередній залишився в окупації

Єдиний український патронний завод розташовувався у Луганську. Від 2014 року його захопили окупанти.

В Україні планують побудувати новий патронний завод, на якому виготовлятимуть боєприпаси різних калібрів.

Про це розповів гендиректор "Укроборонпром" Юрій Гусєв, інформує Аrmy іnform.

За його словами, частину боєприпасів створюють на базі ДАХК "Артем" (Київ), а частину боєприпасів для забезпечення потреб ЗСУ планують створювати спільно з міжнародними партнерами.

"Влітку цього року було підписано угоду з канадськими партнерами, і наразі розробляється техніко-економічне обґрунтування виробництва, куди наші партнери мають вкласти гроші та технології", — відзначив Гусєв.

Зазначимо, що єдиний український патронний завод розташовувався у Луганську. Від 2014 року його захопили окупанти. 28 липня 2014 року українська авіація завдала удар по заводові, оскільки терористи заявляли, що доставили на передову першу партію патронів, начебто вироблених на цьому підприємстві. Відтоді точних даних про кількість виготовлених боєприпасів немає.

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