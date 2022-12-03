В Україні почали перевіряти переселенців, частина з них може втратити виплати: про кого йдеться

Якщо протягом 10 днів людина не з'явиться в Управління соцзахисту, виплати будуть припинені.

Українці, які повернулися додому, на своє постійне місце проживання, втрачають право на отримання виплат для переселенців.

Про це повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в інтерв'ю "Суспільному".

Вона зауважила, що для людей, які повернулися додому і залишилися без роботи, є державні програми.

"Якщо людина повернулася, вона була внутрішньо переміщеною і у неї немає роботи... у нас є програми: малозабезпечені, багатодітні, та ж субсидія. Ми можемо допомагати просто вже розв'язуючи конкретну проблему, яка виникає у людини за місцем постійного проживання", - сказала Жолнович.

Міністерка пояснила, що громадянам, які зареєстровані як ВПО, після повернення додому прийде повідомлення з проханням з'явитися в Управління соцзахисту і підтвердити своє перебування. Якщо протягом 10 днів людина не з'явиться, виплати будуть припинені. Якщо неявка була з поважної причини, потрібно буде написати заяву, надати відповідні документи й виплати буде відновлено.

Нагадаємо, понад 14,5 мільйона українців виїхали за кордон від початку повномасштабного вторгнення Росії.

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