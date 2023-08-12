В Україні почали реєструвати торгові судна для руху в Чорному морі – ВМС

В Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону.

За його словами, судновласників і капітанів було попереджено про потенційну небезпеку, зокрема, з боку флоту РФ, та про мінну небезпека, яка залишається на високому рівні.

"Насправді, було ухвалено рішення нарешті розв’язати цю проблему, розв’язати в такий спосіб – відкрити ці шляхи морських комунікацій. Звісно, це все буде відбуватися під наглядом Збройних сил України. Все можливе, що від нас залежить, щодо забезпечення безпеки, ми робимо. І зараз вже відкрита реєстрація, координатор вже працює", - сказав Плетенчук.

Водночас речник ВМС ЗСУ зазначив, що всі деталі щодо цієї реєстрації не може нині розкрити. Крім того, Україна поки не визначила ще, скільки діятимуть коридори у Чорному морі.

"Вони (росіяни - ред.) не просто кажуть, що ці судна будуть розглядатися як перевізники зброї, а в одному з переговорів морських було почуто таке, що буде визнано, що ця країна бере участь у війні на боці України. Тому станом на зараз це такий тероризм поки що в радіоефірі, і відповідно, це теж є порушенням міжнародного права, морського права щодо свободи судноплавства", - наголосив речник ВМС.

За словами Плетенчука, тимчасові коридори повинні допомогти у подоланні міжнародної гуманітарної кризи, а також дати можливість компаніям забрати судна, які перебувають у "гуманітарному полоні" через агресію Росії.

Нагадаємо, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков 17 липня 2023 року заявив, що Росія виходить із "зернової угоди".

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