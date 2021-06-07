В Україні почали видавати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію від COVID-19: хто і як його отримає

Українці можуть отримати таку безкоштовну довідку або одразу після щеплення другою дозою, або шляхом звернення до лікаря.

Особи, яких щепили двома дозами вакцини проти COVID-19, можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке потрібне для перетину державного кордону.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Свідоцтво можна отримати в паперовій формі:

одразу після отримання останньої дози вакцини проти COVID-19;

в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я, зокрема в сімейного лікаря.

Термін дії документа - один рік з можливістю продовження. Його заповнюють англійською або французькою мовою, додатково також українською.

Свідоцтво повинне містити персональні дані пацієнта (прізвище та ім’я латинкою записуватиметься так само, як у закордонному паспорті громадянина, або за правилами транслітерації); інформацію про вакцинацію (назва вакцини, дата вакцинації тощо); обов'язковий офіційний штамп закладу охорони здоров'я та підпис лікаря; обов’язковий підпис пацієнтом або його уповноваженим представником. За потреби й за запитом людини заклад має надрукувати та оформити його згідно із міжнародними вимогами.

Якщо в людини є абсолютні протипоказання до проведення щеплення проти COVID-19, замість свідоцтва на вимогу пацієнта надається письмове роз'яснення українською та/або англійською мовою з переліком підстав для такого рішення.

"Не слід плутати міжнародні свідоцтва про вакцинацію з "імунними паспортами" чи "ковідними сертифікатами", які зараз розробляють в Україні та за кордоном, оскільки це різні поняття, - наголосили у МОЗ.

Як заявив голова МОЗ Віктор Ляшко, жодних інших "імунних паспортів" Україна не впроваджуватиме. Якщо певна країна вимагатиме під час перетину кордону міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19, українці отримуватимуть таку безкоштовну довідку у два кліки.

Зазначимо, свідоцтво буде дійсним лише тоді, якщо препарат, яким людина щепилася, є схваленим ВООЗ для екстренного використання.

Україна нині використовує три протикоронавірусні вакцини: Comirnaty (від Pfizer-BioNTech), AstraZeneca (різних виробників) та CoronaVac від (Sinovac Biotech). Усі вони схвалені ВООЗ для екстренного використання. Усі вакцини, дозволені в Україні – дводозні.

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