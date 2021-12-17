В Україні почали втретє вакцинувати людей: скільки і кому вже зробили додаткових COVID-щеплень

В Україні почали втретє вакцинувати людей: скільки і кому вже зробили додаткових COVID-щеплень

Додаткове щеплення призначене лише для певних категорій людей.

В Україні почали робити додаткове щеплення проти коронавірусу. Вже свою третю дозу отримало 14 людей.

Про це повідомили у МОЗ.

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Як наголошується, додаткове щеплення проти коронавірусу не слід плутати із бустерною дозою. Додаткова ін'єкція призначена лише для певних категорій людей із слабким імунітетом. Йдеться про: людей з ВІЛ-інфекцією, онкологією, після трансплантації органів, осіб, які проходять імуносупресивну або імуномодуляційну терапію, та осіб із низкою інших імунодефіцитних станів.

Додаткову дозу вакцини проти COVID-19 можна отримати за направленням від сімейного чи профільного лікаря. Третє щеплення можуть отримати через 28-90 днів після другої дози, незалежно від того, якою вакциною імунізувалися раніше, пояснював раніше головний санлікар Ігор Кузін.

Загалом протягом 16 грудня в Україні було вакциновано проти коронавірусу 132 991 людину. Першу дозу отримало 43 939 людей, повністю імунізовані – 89 038 людей.

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"Вже 46,1% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. 41,3% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби! Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%", - йдеться в повідомленні.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Нагадаємо, МОЗ може ухвалити рішення про обов'язкову третю дозу вакцини від коронавірусу для всіх.

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