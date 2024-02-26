В Україні почалося бета-тестування освітніх документів в “Дії”: Федоров розповів деталі

Щоб взяти участь у бета-тестуванні, потрібно зайти в чат-бот та оцінити нову послугу.

В Україні почалося бета-тестування освітніх документів в застосунку “Дія”. Тепер буде не потрібно шукати вдома дипломи, вони будуть розташовані в додатку.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, тепер в “Дії” будуть доступні також освітні документи, зокрема - дипломи.

“Більше не потрібно буде шукати вдома диплом і просити батьків його відправити поштою. При працевлаштуванні не треба буде вести теку з дипломами, а під час вступу до ЗВО — зі свідоцтвами. Навіть якщо виїхали за кордон, усе зручно й під рукою — у Дії. Скористайтеся новим сервісом першими. Долучайтеся до бета-тестування, якщо ви громадяни України, вам виповнилося 14 років та є ідентифікаційний код. У вас можуть підтягнутися документи від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії”, - наголосив Михайло Федоров.

Щоб взяти участь у бета-тестуванні, потрібно зайти в чат-бот та оцінити нову послугу.

Нагадаємо, що на Закарпатті українцям угорського походження розіслали повідомлення з погрозами.

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