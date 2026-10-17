Відстрочки від мобілізації оновлюють за новими правилами: що потрібно знати українцям

Автопродовження відстрочок від мобілізації: кому доступне / © Міноборони України

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В Україні розпочалося автоматичне продовження чинних відстрочок від мобілізації. За даними Міністерства оборони, понад 90% із них можуть оновити без повторного подання заяв та особистого звернення до державних установ.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

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Перевірка підстав для відстрочки відбувається автоматично на основі інформації з державних реєстрів. Після її завершення у застосунку «Резерв+» можна буде перевірити, чи продовжили відстрочку та до якої дати вона діятиме.

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Автопродовження триватиме до 30 жовтня. Відстрочки оновлюватимуть поступово, тому користувачі отримуватимуть повідомлення у «Резерв+» у різний час.

Можливість автоматичного продовження передбачена для 22 категорій громадян. Головна умова — підстава для відстрочки має залишатися чинною, а необхідна інформація про неї повинна міститися в державних реєстрах.

У Міноборони наголосили, що повідомлення в «Резерв+» надійде незалежно від результату перевірки. Якщо відстрочку продовжать, після отримання сповіщення необхідно оновити електронний військово-обліковий документ та перевірити новий строк її дії.

Якщо автоматичного продовження не відбулося, це не означає, що людина втратила право на відстрочку. Причиною можуть бути, зокрема, відсутні або застарілі відомості в державних реєстрах.

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У такому разі потрібно перевірити та за необхідності оновити дані. Після цього можна повторно подати запит у «Резерв+», якщо відповідна категорія доступна онлайн, або звернутися з документами до ЦНАП. Водночас уже оформлена відстрочка залишається чинною до завершення зазначеного строку.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів ухвалив гучну постанову про зміни до правил бронювання військовозобов’язаних в Україні.

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