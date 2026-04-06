В Україні почали дешевшати овочі: актуальні ціни на буряк, огірки та картоплю

Навесні українці відчувають шалені стрибки цін на продукти, особливо на овочі. У соціальних мережах скаржаться, що помідори та огірки стають дорожчими за екзотичні фрукти. Однак з минулого тижня деякі овочі та ягоди нарешті почали дешевшати.

Ціни на овочі на українському ринку починають зменшуватися, адже з'являється більше пропозицій. Зокрема, здешевшала вже білокачанна капуста, пише EastFruit.

Коли подешевшають овочі в Україні

На початку квітня українські ринки почали розширювати пропозицію, саме тому овочі стали дешевшими. Аналітики діляться, що за попередній тиждень помітно знизилися в ціні столовий буряк, білокачанна капуста та картопля. Так, борщовий набір у квітні буде дешевшим, ніж у березні.

Продавці усе частіше пропонують картоплю, пекінську капусту та столовий буряк. Водночас попит на капусту трохи знизився. У топі продажів зелень.

Дешевшають нині огірки та ріпчаста цибуля. Зараз на ринках та в супермаркетах українці дедалі більше шукають редиску та свіжі огірки. Тримається попит і на овочі до борщу.

У продажу з’явилася вже і молода картопля. Однак вона ще не українська, а завезена з Македонії.

Асортимент фруктів, ягід, зелені та овочів росте, зокрема, й через імпорт продуктів — є багато нових пропозицій з Ірану та Албанії.

Ціни на овочі в Україні: квітень 2026

Станом на початок квітня овочі в Україні коштують у середньому так:

картопля — 5–12 грн/кг

капуста білокачанна — 6–9 грн/кг

молода білокачанна капуста — 25–30 грн/кг

буряк — 6–9 грн/кг;

морква — 10–13 грн/кг;

цибуля ріпчаста — 6–7 грн/кг;

помідор — 160–170 грн/кг;

огірок — 130–200 грн/кг;

солодкий перець — 200–220 грн/кг;

редис — 68–75 грн/кг;

кабачок — 130–150 грн/кг;

пекінська капуста — 27–32 грн/кг;

баклажан — 220–240 грн/кг;

часник — 115–130 грн/кг. Найдорожчими лишаються баклажани, солодкий перець, огірки, помідори та кабачки. Огірки продовжать падати в ціні, адже почалися збори врожаю у теплицях. Також дешевшають кріп та зелена цибуля.

Ціни на фрукти в Україні

На фрукти попит не збільшився через доволі високі ціни. Нині переважають продажі яблук. Станом на 6 квітня 2026 року середні ціни на фрукти в Україні такі:

яблуко — 25–45 грн/кг;

груша — 55–120 грн/кг;

апельсин — 55–120 грн/кг;

лимон — 110–130 грн/кг;

банан — 70–75 грн/кг;

ківі — 110–120 грн/кг.

У порівнянні з минулим тижнем фрукти та цитрусові майже не змінилися в ціні. Здешевшала лише садова суниця — зі 190–210 грн/кг до 150–170 грн/кг.

Нагадаємо, нещодавно помідори стали бити рекорди цін і коштували на 66% дорожче, ніж торік. На прилавках тепличні помідори можна придбати в середньому по 170 грн за кілограм. Зовсім скоро ситуація може змінитися, коли українські постачальники почнуть збирати врожай тепличних помідорів.