В Україні почали позбавляти водійських прав за ухилення від мобілізації - що відомо

Мобілізація / © ТСН.ua

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В Україні почали активніше застосовувати новий інструмент впливу на громадян, які ігнорують мобілізаційний обов’язок. Йдеться про позбавлення водійських прав, яке може бути призначене лише за рішенням суду. Цей захід застосовують до тих, хто системно не реагує на виклики з територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Про це пише Автотема.

Хоча сама норма діє вже понад рік, перший зафіксований випадок відбувся лише у лютому 2025 року. Як пояснює адвокатка Олена Хоменко, таке запізнення пов’язане з кількома факторами. По-перше, суди перевантажені справами у період воєнного стану, а по-друге — кожне подання потребує сплати судового збору, чого багато ТЦК намагаються уникати через обмежені ресурси.

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Натомість більш поширеним механізмом покарання є блокування банківських рахунків. Таке рішення приймається у випадку, коли громадянин не сплачує штраф за порушення мобілізаційного законодавства у встановлений строк. Після того, як справа потрапляє до виконавчої служби, сума штрафу автоматично зростає: із 17 000 гривень — до 34 000. А з урахуванням виконавчого збору — може сягати й 37 000 гривень.

За офіційною інформацією від Міністерства юстиції, десятки тисяч українців вже стикнулися з блокуванням рахунків через ухилення від виконання вимог ТЦК.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що В Україні зазнали змін правила щодо мобілізації. Зокрема, це стосується і відстрочки від призову на військову службу.