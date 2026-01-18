ТСН у соціальних мережах

197
1 хв

В Україні почали запроваджувати аварійні графіки відключення світла

У Полтавській та Сумській областях — складна ситуація через ворожі обстріли. Там не діють погодинні графіки відключення світла.

Анастасія Павленко
Наразі енергетики вдаються до жорстких обмежень постачання електроенергії

Наразі енергетики вдаються до жорстких обмежень постачання електроенергії / © Getty Images

Сьогодні, 18 січня, у Полтавській та Сумській областях запроваджено аварійні відключення світла.

Відповідну інформацію опублікували в обленерго регіонів.

«В Полтавській області застосовано ГАВ! О 8:10 отримана команда від НЕК „Укренерго“ застосувати ГАВ у об’ємі 1-5 черги», — йдеться у повідомленні полтавського обленерго.

«Шановні споживачі електроенергії! За вказівкою НЕК „Укренерго“, на території Сумщини о 08:10 запровадженв графіки аварійних відключень для 1-5 черг споживачів. Причина — пошкодження енергосистеми внаслідок атаки армії РФ», — додали у «Сумиобленерго».

Нагадаємо, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав готуватися до повної відсутності світла — протягом 24 годин. Він наголосив, що влада вже розробляє план щодо пунктів обігріву на випадок падіння температури у квартирах до +4 градусів.

197
