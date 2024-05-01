В Україні почастішали випадки "п'яних" ДТП: у поліції назвали причини

За перші чотири місяці 2024 року кількість ДТП, скоєних водіями у стані алкогольного сп'яніння, перевищила торішні показники.

За даними патрульної поліції, в Україні значно збільшилася кількість автомобільних аварій, учасниками яких були водії у стані алкогольного сп'яніння.

Про це в середу, 1 травня, повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"На жаль, торік у нас був антирекорд... 151 тисяча матеріалів за зафіксованими фактами керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. За чотири місяці цього року маємо знову безпрецедентну статистику – вже зафіксували майже 50 тисяч випадків керування автомобілем у стані сп'яніння", – розповів Білошицький.

Він додав, що цьогорічні цифри перевищили показники за аналогічний період минулого року.

"Це одне з найсерйозніших порушень адмінкодексу. І серйозна відповідальність. Суди ухвалюють рішення і щодо позбавлення права водіння, і щодо стягнення високих штрафів", – зауважив Білошицький.

Заступник начальника патрульної поліції пояснив, що є кілька причин, через які збільшилася кількість "п'яних" ДТП.

"Насправді є кілька аспектів, які можуть впливати на це. І ситуація загалом у країні, і певні особисті моменти. Також необхідно говорити про те, що посилився контроль з боку поліції за цим видом правопорушення", – сказав він.

Олексій Білошицький також повідомив, що влада розглядає питання врегулювання на законодавчому рівні роботи "пунктів тверезості", тобто мобільних постів патрульної поліції, які матимуть повноваження раптово зупинити будь-який транспортний засіб і перевірити водія на наявність алкоголю в організмі.

Нагадаємо, у Броварах п'яний очільник РДА влетів у натовп. Внаслідок ДТП четверо перехожих отримали тяжкі травми.

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