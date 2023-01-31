В Україні почав діяти новий порядок бронювання військовозобов'язаних: що змінилося

Нові правила передбачають відстрочку від мобілізації для 50% і більше держслужбовців та працівників підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення під час воєнного стану.

Про це йдеться у постанові Кабміну №76 від 27 січня 2023 року.

Так, заброньованим військовозобов’язаним надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації. Однак вона не може перевищувати строку проведення мобілізації (для військовозобов’язаних, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування), або шість місяців для військовозобов’язаних, які працюють:

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Керівники органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій відповідають за включення військовозобов’язаних працівників до списків, а також за відповідність облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, їхнім військово-обліковим документам.

Кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню та займають посади в органах державної влади, інших державних органах, органах державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, повинна становити 50% від кількості військовозобов’язаних — за винятком керівної ланки.

Бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності підлягають: військовозобов’язані, які займають посади державної служби категорій "А" та "Б", керівники міністерств та їхні заступники, керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їхні заступники, керівники самостійних структурних підрозділів таких органів та їхні заступники, а також працівники патронатних служб.

В органах місцевого самоврядування військовозобов’язані, які займають посади 1-4 категорій посад, підлягають бронюванню незалежно від звання, віку та спеціальності. Серед посадовців 5-7 категорій бронювання можливе для 50% військовозобов’язаних.

Підприємства, установи і організації, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), також мають забронювати 50% своїх військовозобов’язаних працівників. У разі наявності обґрунтованої потреби кількість заброньованих може перевищувати 50%.

Військовозобов’язані керівники таких підприємств, установ і організацій та їх заступники, а також працівники підприємств, установ і організацій паливно-енергетичного комплексу, перелік яких затверджується Міненерго, підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.

Кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, повинна становити 50% кількості військовозобов’язаних. У разі обґрунтованої потреби ця кількість може бути більшою за 50%.

До підприємств паливно-енергетичного комплексу (ПЕК), перелік яких затверджується Міненерго, не застосовується обмеження щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

Підприємства, установи і організації, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань, мають забронювати 50% кількості військовозобов’язаних, а в разі обґрунтованої потреби може бути більше.

Керівники цих підприємств, їхні заступники, а також працівники підприємств ПЕК, перелік яких затверджує Міненерго, підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.

Підприємства, установи й організації, які є критично важливими для функціонування економіки України та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, повинні забронювати 50% військовозобов’язаних працівників, але може бути і більше.

Обов'язково бронюються керівники й заступники керівників таких підприємств, працівники сфери ПЕК, а також працівники спеціалізованих установ ООН, закордонних дипломатичних установ, представництв донорських установ, виконавці проєктів міжнародної технічної допомоги, представництва міжнародних організацій, міжнародні та українські неурядові організації, які реалізують гуманітарні проекти за кошти міжнародних партнерів, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Списки подаються у відповідні органи та погоджуються Генеральним штабом ЗСУ (СБУ, Службою зовнішньої розвідки), а ті надсилають їх Мінекономіки, яке видає остаточні документи про бронювання.

Бронювання, які вже надані працівникові за старою процедурою, будуть дійсними протягом терміну, на який вони були надані. У випадку втрати підстав для бронювання (завершення мобілізаційного завдання, звільнення, розформування держоргану тощо) відстрочка анулюється.

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