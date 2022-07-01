В Україні почав діяти візовий режим з Росією: як це працює

В Україні почав діяти візовий режим з Росією: як це працює

Від 1 липня в Україні почав діяти візовий режим для громадян Російської Федерації. Два тижні тому таке рішення схвалив уряд.

Відтепер громадянам Росії для законного в'їзду до України потрібно пройти дуже непростий шлях.

"Громадяни РФ, які перебувають на території третіх країн, для оформлення українських віз можуть звертатися до закордонних дипломатичних установ України в цих країнах", - анонсували в МЗС.

Тобто росіяни для отримання української візи мають виїхати, наприклад, до Естонії, Польщі, Молдови чи ще якоїсь країни. І там податись на візу. Видавати мають стандартні типи віз - транзитні "В", короткострокові "С" та довгострокові "D".

Транзитні дозволяють бути в України 5 днів, короткострокові - 90 днів протягом пів року (може бути один в'їзд чи багато в'їздів), а також довгострокові для майбутнього оформлення дозволу на проживання.

У Державній прикордонній службі України пояснили, за яких умов росіяни законно можуть потрапити до нашої країни:

росіяни не можуть без запрошення приїхати в Україну. Для в‘їзду також потрібні закордонний паспорт та ксерокопія паспортних даних сторони, що приймає;

з собою необхідно мати суму, рівну 20 прожитковим мінімумам на місяць – 52 тис. грн;

"Відсьогодні на кордоні почало діяти рішення уряду України про припинення безвізових поїздок для росіян. Подорожі без візи – це привілей для громадян розвинутих демократій, які не вбивають мирних людей і не зазіхають на суверенітет інших держав. І Росія у цей список явно не потрапляє", – написав голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко у Facebook.

Україна запроваджує візовий режим для громадян РФ