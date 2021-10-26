В Україні почав працювати реєстр педофілів: навіщо він і хто матиме до нього доступ

В Україні почав працювати реєстр педофілів: навіщо він і хто матиме до нього доступ

У системі вже понад сотня педофілів.

В Україні запустили й почали наповнювати реєстр педофілів. Наразі в ньому містяться дані про 171 особу, яка була притягнута до відповідальності та відбуває покарання за сексуальні злочини проти дітей.

Про це заявила заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька.

"Міністерство юстиції разом з органами прокуратури і суду наповнює реєстр, вивчаючи особові справи засуджених за аналогічні злочини, аби навіть після відбуття покарання інформація про них зберігалася у цій базі даних. Наразі реєстр працює у тестовому режимі. Користуватися повноцінно таким реєстром можна буде з часом", — наголосила Висоцька.

Вона уточнила, що під час створення та запуску реєстру вивчався досвід інших держа, наприклад, США, Канади, більшості європейських країн, зокрема Норвегії, де функціонує одна з найкращих "в’язничних систем".

"Природою цього реєстру є те, щоб убезпечити, наприклад, навчальні заклади, або лікувальні заклади, або інших людей, які працюють з групами дитячих колективів від того, щоб взяти таку людину на роботу", — пояснила Висоцька.

Водночас заступниця міністра юстиції наголосила, що внесення нових осіб до реєстру відбуватиметься лише за ухвалою суду. Адже це запобігає порушенню прав людини та гарантує неупередженість рішення правоохоронців про появу певної особи в цьому реєстрі. Але такий процес дещо ускладнює реалізацію цього проєкту.

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