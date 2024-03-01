В Україні почав працювати завод із виробництва мінеральної та питної води Аqua Миргород

В Україні розпочав роботу завод компанії Aqua Миргород, який спеціалізується на виробництві мінеральної та питної води. Після понад 20-річного простою завод змінив власника, частково модернізував потужності та розпочав виробництво нового продукту.

Мінеральна природна лікувально-столова хлоридна натрієва вода Aqua Миргород DETOX видобута з унікальної свердловини на глибині 695 метрів у серці Дніпровсько-Донецької артезіанської западини. Ця вода має природну мінералізацію і після видобутку відразу розливається по пляшках, зберігаючи всі природні властивості.

Як повідомив підприємець та акціонер венчурного фонду «Феномен», що володіє ТОВ Аqua Миргород Олег Міщенко, до 2025 року планується комплексне оновлення та модернізація підприємства. Буде збільшено кількість виробничих ліній, що створить додаткові робочі місця та, відповідно, збільшить сплату податків у держбюджет, підтримуючи економіку та розвиток області.

Варто додати, що потужності заводу Aqua Миргород на 95% складаються із обладнання, виготовленого в Україні. Локалізація була одним із першочергових пріоритетів при реконструкції.