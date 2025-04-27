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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
109
Час на прочитання
1 хв

В Україні почався сезон кліщів: як захиститися від укусів

Паразити активізуються вже від кінця березня і залишаються небезпечними до перших заморозків.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Кліщ

Кліщ / © Pixabay

В Україні почався сезон кліщів. Кліщі можуть переносити понад 100 різних хвороб, серед яких кліщовий енцефаліт і хвороба Лайма.

Найпоширенішою хворобою, яку переносять кліщі, вважають бореліоз. Запізнє діагностування хвороби може призвести до ураження нервової системи, опорно-рухового апарату та серця.

Як захиститися від укусів і що робити, якщо кліщ таки вкусив, розповіли в МОЗ.

Сезон активності кліщів триватиме до кінця осені — пік припаде на травень-червень і вересень-жовтень. «Зловити» кліща можна у лісі, міському парку чи газоні або у власному подвір’ї. Кліщі не стрибають на людину з дерева, однак можуть залізти на її тіло, доки людина відпочиває.

Як знизити ризик укусу кліща

  • утримуватися від прогулянок лісом

  • під час прогулянок варто ходити ближче до центру стежок і не заходити в траву

  • одягати безпечний одяг: він має бути світлим і щільно прилягати до тіла, бажано з довгими рукавами й штанинами

  • не сидіти й не лежати на траві

  • використовувати репеленти, які відлякують комах

  • кожні дві години варто оглядати себе й своїх близьких

Кліщі у собак: чим небезпечні, як зняти, що робити, як захистити.

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Дата публікації
Кількість переглядів
109
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