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В Україні почався сезон кліщів: як захиститися від укусів
Паразити активізуються вже від кінця березня і залишаються небезпечними до перших заморозків.
В Україні почався сезон кліщів. Кліщі можуть переносити понад 100 різних хвороб, серед яких кліщовий енцефаліт і хвороба Лайма.
Найпоширенішою хворобою, яку переносять кліщі, вважають бореліоз. Запізнє діагностування хвороби може призвести до ураження нервової системи, опорно-рухового апарату та серця.
Як захиститися від укусів і що робити, якщо кліщ таки вкусив, розповіли в МОЗ.
Сезон активності кліщів триватиме до кінця осені — пік припаде на травень-червень і вересень-жовтень. «Зловити» кліща можна у лісі, міському парку чи газоні або у власному подвір’ї. Кліщі не стрибають на людину з дерева, однак можуть залізти на її тіло, доки людина відпочиває.
Як знизити ризик укусу кліща
утримуватися від прогулянок лісом
під час прогулянок варто ходити ближче до центру стежок і не заходити в траву
одягати безпечний одяг: він має бути світлим і щільно прилягати до тіла, бажано з довгими рукавами й штанинами
не сидіти й не лежати на траві
використовувати репеленти, які відлякують комах
кожні дві години варто оглядати себе й своїх близьких
Кліщі у собак: чим небезпечні, як зняти, що робити, як захистити.