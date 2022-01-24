В Україні "почервоніла" перша область, ще десять у "помаранчевій" зоні: де найгірша COVID-ситуація

Минулого тижня було менше 10 "помаранчевих" регіонів.
В Україні станом на 24 січня через погіршення ситуації з COVID-19 Івано-Франківська область перейшла до "червоної" зони, ще десять областей у "помаранчевій" зоні.
Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.
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В Івано-Франківській області коефіцієнт виявлення випадків інфікування - 35,5% за норми до 20%. Також фіксується перевищення динаміки рівня COVID-госпіталізацій - 84,6%.
Також в регіоні фіксується зростання рівня госпіталізацій - 107,2 за норми до 60 на 100 тис. населення.
"Помаранчевими" нині є Вінницька, Житомирська, Львівська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.
Решта регіонів України - в "жовтій" зоні карантину.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Нагадаємо, Ляшко назвав області, які є наступними кандидатами на “червону" зону.
Також раніше голова МОЗ Віктор Ляшко дав прогноз, коли буде пік нової хвилі COVID-19.
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