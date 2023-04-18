В Україні "почервоніло" більше областей через повітряну тривогу: Слов'янськ під обстрілом

У ще більшій кількості областей лунає повітряна тривога.

Станом на 01:30 18 квітня 2023 року повітряна тривога оголошена у Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій областях та автономній республіці Крим. Пізніше повітряна тривога була оголошена у Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській областях.

Моніторингові канали повідомляють про вибухи у Слов'янську та роботу ППО на Харківщині. Наразі ця інформація не підтверджена офіційно. За повідомленнями у соціальних мережах - вибухи у Слов'янську - досить потужні.

Детальної інформації про рух ворожих безпілотників наразі немає. Перебувайте в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Пізніше моніторингові канали повідомили про те, що є загроза ЗРК/РСЗВ з окупованих територій для південних областей.

Нагадаємо, що раніше у Херсоні пролунали вибухи.