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В Україні "почервоніло" кілька областей через повітряну тривогу: перебувайте в укриттях

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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В Україні "почервоніло" кілька областей через повітряну тривогу: перебувайте в укриттях

В Україні триває повітряна тривога / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Потурбуйтеся про власну безпеку.

Станом на 03:07 27 серпня 2023 року повітряна тривога оголошена у кількох українських областях на сході та півночі країни. 

Нагадаємо, що раніше моніторингові канали повідомляли про виліт ворожих Ту-95

"Орієнтовно у цей час частина з бортів Ту-95 мають виходити на пускові рубежі Волгодонська та здійснювати пуски, якщо така задача стоїть перед екіпажами", - йдеться у повідомленні моніторингових каналів. 

Водночас моніторингові канали повідомляють, що нинішня тривога оголошена через загрозу застосування ракет з балістичною траєкторією польоту.

"Загроза використання балістичного озброєння, у тому числі для Запорізької області та міста Запоріжжя", - попередили представники місцевої влади. 

Нагадаємо, що раніше росіянам знову ввижалася "українська" атака: Брянщина опинилася під ударом. 

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Перегляди
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