В Україні "почервоніло" кілька областей через повітряну тривогу: перебувайте в укриттях

Станом на 03:07 27 серпня 2023 року повітряна тривога оголошена у кількох українських областях на сході та півночі країни.

Нагадаємо, що раніше моніторингові канали повідомляли про виліт ворожих Ту-95

"Орієнтовно у цей час частина з бортів Ту-95 мають виходити на пускові рубежі Волгодонська та здійснювати пуски, якщо така задача стоїть перед екіпажами", - йдеться у повідомленні моніторингових каналів.

Водночас моніторингові канали повідомляють, що нинішня тривога оголошена через загрозу застосування ракет з балістичною траєкторією польоту.

"Загроза використання балістичного озброєння, у тому числі для Запорізької області та міста Запоріжжя", - попередили представники місцевої влади.

Нагадаємо, що раніше росіянам знову ввижалася "українська" атака: Брянщина опинилася під ударом.